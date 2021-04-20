غرامة 30 مليون ريال علي تربية النمور والأسود.. بعد الأسد الذي افترس صاحبه

الثلاثاء، 20-04-2021
09:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المركز الوطني
لحماية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، أن هناك قسم لرصد كل ما يتم
تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أصحاب الحيوانات المفترسة .
وأشار المركز إلى أن تربية الحيوانات المهددة بالانقراض
ومنها النمور
والأسود
تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو غرامة تصل لـ 30 مليون ريال
،
لافتا إلي أن نظام البيئة ينص على أن اقتناء الحيوانات المفترسة لابد يكون بترخيص،
ويوجد أمر سامي بمنع استيراد المفترسات للأغراض الشخصية، مشيرًا إلى أن جميع الحيوانات
الموجودة على مواقع التواصل لا يتم الترخيص لها أبدا، حسبما نشرت "صدي "
.
وأضاف أنه حتى إذا كان الشخص يستعرض اقتناءه للحيوانات
المفترسة عبر مواقع التواصل ولا يبيع سيتم ضبطه، وتطبيق النظام بحقه.