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عودة 456 سوريًا من لبنان إلى ديارهم

اللاجئون العرب بمصر
لاجئين
 
الجمعة، 09-10-2020 05:09 م أحمد سالم
أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 456 لاجئا (منهم 137 امرأة و233 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري “جديدة يابوس” و”تلكلخ” الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر “نصيب” الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 19 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
 

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