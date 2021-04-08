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عمران خان: ملابس النساء سبب زيادة معدلات الاغتصاب

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عمران خان
 
الخميس، 08-04-2021 09:50 ص المصريون

أطلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تصريحًا تسببت في هجوم منظمات نسائية وحقيوقية عليه، بعد إلقائه اللوم على ملابس النساء في ارتفاع عدد حالات الاغتصاب، معتبرًا أن الزيادة السريعة في هذه الجرائم تشير إلى “زيادة الابتذال في أي مجتمع”.
ونصح “خان” في حوار نشره التلفزيون الرسمي الباكستاني، النساء بـ”التستر لمنع إغراء الرجال الذين يفتقرون إلى قوة الإرادة”، قائلًا: إن “المفهوم الكامل للبرقع (النقاب) هو تجنب الإغراء، فليس لدى الجميع قوة الإرادة”.
وأشار إلى أنه بينما ستقدم حكومته تشريعات لحماية المرأة من الاعتداءات، فإن الأمر متروك للمجتمع بأسره للمساعدة من خلال الحفاظ على “الاحتشام”.
وانتقدت جماعات حقوقية كلام رئيس الوزراء الباكستاني، ووصفه نشطاء حقوق النساء بأنه يقدم العذر للمغتصبين ويلوم النساء، فيما وصفت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان تصريحات “خان” بأنها غير مقبولة.

وذكرت اللجنة، أن تصريحات “خان لا تشير فقط إلى جهل مرتبط بكيف ولماذا وأين يقع الاغتصاب، وإنما أيضًا تلقي باللوم على من تعرضن للاغتصاب”، وفق تعبيرها.
 

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