الإثنين 21 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تطور جديد في الكويت بشأن استئناف الطيران

الصحة العالمية تصدم الجميع: السلالة الجديدة لـ"كورونا" أسرع 10 مرات

قرار عاجل من اتحاد الكرة يحسم الأمر بشأن قمة الأهلي والزمالك

مبلغ خيالي.. كم يُنفق بيج رامي شهريًا على عضلاته؟

سر انسحاب الفريق التشادي من مباراة الزمالك

شاهد.. احتفالية تعامد الشمس علي معبد الكرنك

عمان تعلن غلق حدودها البحرية والجوية والبرية

فيديو نادر لأول قمة عربية تجمع الملك سعود مع رؤساء الدول المؤسسة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتطبيق شرع الله في عبدالله الدوسري

مصر للطيران تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

ADS
 

عمان تعلن غلق حدودها البحرية والجوية والبرية

economy-121020-a
سلطنة عمان
 
الإثنين، 21-12-2020 01:39 م المصريون

ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، أن سلطنة عمان ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع.
وقال التلفزيون، إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول، بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكانت شركة مصر للطيران، قالت إنه بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد، فتم تعليق رحلات مصر للطيران إلي مدن المملكة العربية السعودية.
وتُهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.
 

إقرأ ايضا

received_191889649108762

الصحة العالمية تصدم الجميع: السلالة الجديدة لـ"كورونا" أسرع 10 مرات

الملك سعود

فيديو نادر لأول قمة عربية تجمع الملك سعود مع الملك فاروق

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتطبيق شرع الله في عبدالله الدوسري

أخبار متعلقة

ترامب

" ترامب " يثير الجدل مرة أخري بخصوص لقاح " كورونا "

ارشيفية

الكويت تعلن ترخيصها لهذا اللقاح لمجابهة " كورنا "

ارشيفية

رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

download (1)

السعودية تعلن موعد وصول لقاح كورونا للبلاد

أردوغان

أردوغان يعلن عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه لـ" كورونا"

ارشيفية

الإمارات تسجل لقاح جديد مضاد " كورونا "