عمان أول دولة عربية تقرر إرسال سفيرها إلي سوريا

الإثنين، 05-10-2020
11:12 م
المصريون
بعد
أن خفضت دول الخليج
بعثاتها في دمشق منذ عام 2012، قررت سلطنة عمان
إرسال سفيرها
إلي سوريا
لتكون بذلك أول دولة عربية خليجية تفعل ذلك.
وأعلنت
مصادر عمان
ية إن وزير الخارجيو السوري تسلم أوراق أعتماد السفير العمان
ي
"تركي بن محمد البورسعيدي" المعين في المنصب بمرسوم سلطاني في مارس
الماضي.
وفي السياق ذاته، أعادت الإمارات العربية المتحدة فتح
بعثتها في دمشق في أواخر عام 2018، ولديها قائم بالأعمال هناك.
وقالت الكويت إنها ستعيد فتح بعثتها في دمشق إذا جرى
الاتفاق على ذلك في جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا
في 2011.
يشار
إلي إن سلطنة عمان
واحدة من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقات
دبلوماسية مع الحكومة السورية بعد أحداث 2011، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة
وحلفاء خليجيين آخرين.