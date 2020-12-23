الأربعاء 23 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسماء الأسد تتلقى صدمة جديدة بعد تورط أبويها مع زوجها

صادم.. انتحار زوجة وزير عربي والكشف عن السبب

دراسة جديدة تكشف أن السبات الشتوي مارسه الإنسان قبل الحيوان

"القرع".. فوائد سحرية لن تتخيلها

فتاة سعودية لم تتمالك نفسها أمام شاب داخل محل..شاهد ماذا فعلت معه

واشنطن تفرض عقوبات علي زوجة بشار الأسد وعائلتها

"عليا وعلي أعدائي".. ترامب يطيح بالاقتصادي الأمريكي بقرار غريب

مذبحة جديدة في فرنسا.. ضحيتها أفراد من الشرطة

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

إجراءات قوية من مصر بشأن مواطنيها العالقين بالكويت

ADS
 

"عليا وعلي أعدائي".. ترامب يطيح بالاقتصادي الأمريكي بقرار غريب

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 23-12-2020 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرفض حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة حوالي 900 مليار دولار والتي اعتمدها الكونجرس و أصفا إياها بـ" العار " داعيا إلي زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات .
و أضاف ترامب في فيديو بثه عبر " تويتر" :" أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين ، في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات ،  كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".
جدير بالذكر أن المشرعون الأميركيون قد صدقوا ، الاثنين الماضي، علي خطة الدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء "كوفيد_19 " والتي بلغت قيمتها 900 مليار دولار .
 

إقرأ ايضا

download

أسماء الأسد تتلقى صدمة جديدة بعد تورط أبويها مع زوجها

ا

صادم.. انتحار زوجة وزير عربي والكشف عن السبب

المتهم والضحية

القبض على قاتل شقيقتيه التوأم .. وسبب الجريمة صادم

أخبار متعلقة

ترامب

القرار الأخير لـ ترامب يسبب خسارة بالمليارات لهذه الدولة

ترامب

البيت الأبيض: بالرغم من فوز بايدن.. ترامب لن يستسلم

بايدن

" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

ترامب

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

ترامب

ترامب يهدد وزارة الدفاع باستخدام الفيتو الرئاسي ضدها

ترامب

صحيفة أمريكية تكشف مؤامرة " ترامب " في حفل تنصيب " بايدن "