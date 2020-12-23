"عليا وعلي أعدائي".. ترامب يطيح بالاقتصادي الأمريكي بقرار غريب

الأربعاء، 23-12-2020
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أنه يرفض حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة حوالي 900
مليار دولار والتي اعتمدها الكونجرس
و أصفا إياها بـ" العار " داعيا إلي
زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات .
و
أضاف ترامب
في فيديو بثه عبر " تويتر
" :" أدعو الكونغرس إلى تعديل
مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو
4000 دولار للزوجين ، في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات ، كما أدعو الكونغرس إلى
التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".
جدير
بالذكر أن المشرعون الأميركيون قد صدقوا ، الاثنين الماضي، علي خطة الدعم الأسر
والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء "كوفيد_19 " والتي بلغت قيمتها
900 مليار دولار .