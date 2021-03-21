علماء يعثرون علي نفق الموت في فرنسا

الأحد، 21-03-2021
10:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكن مؤرخان من العثور علي نفق دفن فيه عشرات الجنود الألمان وهم أحياء
شمال فرنسا
أثناء الحرب العالمية الأولي .
و شهد مايو عام 1917 معركة أيسن أثناء الحرب العالمية الأولي وخلالها سقطت
قذيفة فرنسية علي مدخلي النفق مما أدي إلي انفجار الذخائر ، وحوصر في الانفجار حوالي 270 جندي ألماني من
المشاة لعدة أيام ، ومع نفاذ الأوكسجين اختنق الجنود أو انتحروا ولم ينج منهم إلا
3 فقط ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن نفق وينتربرج يقع قرب بلدة كرون شمال فرنسا
، وكانت الحرب
العالمية الأولي عرفت بحرب الخنادق و الأنفاق بسبب كثرة الاعتماد عليها ,