علاء مبارك يثير ضجة علي مواقع التواصل بكلماته عن الملك عبد الله

السبت، 23-01-2021
09:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شارك علاء مبارك
نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
، متابعيه بتغريدة في
ذكري الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز .
وقال علاء
في تغريدته :" في ذكرى رحيل خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد الله
بن عبد العزيز آل سعود، كان زعيماً عربياً وقائداً حكيماً
ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ، زعماء رحلوا عنا لكنهم باقون في القلب ما غابوا ولا
رحلوا ، رحمة الله عليهم ".
وأثارت التغريدة موجة من ردود الأفعال المؤيدة لكلماته وقال حسان الطيار
:" محبة وعلاقة لم تكن
وليد عام أو عامين، وإنما تاريخ يمتد مشهداً للعالم أسمى معاني الأخوة الصادقة رحم
الله الفهد وعبدالله والمبارك
، وأثبتهم عنده من أهل أعالي جنانه " .