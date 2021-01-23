علاء مبارك يثير ضجة علي مواقع التواصل بكلماته عن الملك عبد الله

في ذكرى رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود، كان زعيماً عربياً وقائداً حكيماً ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ، زعماء رحلوا عنا لكنهم باقون فى القلب ما غابوا ولارحلوا ، رحمة الله عليهم . pic.twitter.com/WawkXUE9fE