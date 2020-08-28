عقوبات صارمة على هؤلاء في السعودية

الجمعة، 28-08-2020
07:01 م
الطيب حسين
كشفت وسائل إعلام سعودية، عن العقوبات التي قررت على مزوري الأختام والتعاملات الإلكترونية.
وطرحت وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات في البلاد، مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية، لمعاقبة المزورين.
ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية
، مسودة النظام الجديدة، الذي يعاقب كل من قام بتزوير أو استعمال سجل أو توقیع أو ختم رقمي، بغرامة لا تتجاوز ملیوني ریال أو السجن مدة لا تزيد على سنتین أو بهما معا.
وقالت الصحيفة إن "النظام ألزم أطراف العقود الرقمیة بـ5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقلیدي".
وتتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي في النظام الجديد، ستة أضعاف النظام التقلیدي، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غیر عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفیها بصفته الوظیفیة، أو زور ختما أو علامة لها حجیة في المملكة.