عقوبات جديدة من الاتحاد الأوربي علي تركيا

الجمعة، 11-12-2020
11:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
فرض الاتحاد الأوربي عقوبات
جديدة علي تصرفات تركيا
التي وصفوها
بـ"غير قانونية و عدوانية " في البحر المتوسط ضد أثينا و نيقوسيا ، جاء
ذلك اجتماع قادة الاتحاد الأوربي
في بروكسيل .
و أشار دبلوماسي في تصريحات صحفية نشرتها " سكاي ينوز " إلي أن
الإجراءات التم تم إقرارها ستكون عقوبات
فردية لافتا إلي أنه يمكن اتخاذ إجراءات
إضافية إذا واصلت تركيا
أعمالها .
و أضاف أنه من المتوقع أن يتم وضع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة و
ستعرض علي الدول الأعضاء للموافقة عليها حسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ
27 في بروكسيل .
ولفت إلي أن القادة الأوربيون فوضوا وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل لكي يقدم لهم
تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع و أن يقترح إذا لزم الأمر توسيع العقوبات
لتشمل أسماء و شخصيات أو شركات جديدة ، مشيرا إي أن الفكرة هي تضييق الخناق
تدريجيا .