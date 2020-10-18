عفو ملكي عن قاتل لهذ1 السبب

الأحد، 18-10-2020
09:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت بريطانيا أن الملكة إليزابيث
أصدرت عفو ملكي عن المتهم بالقتل ستيفن
جالانت لقيامه بوقف الإرهابي ، عثمان خان ، علي جسر لندن عام 2019 .
ومن المتوقع أن يتم تقليص عقوبته البالغة 17 عام بمقدار 10 أشهر كما سيمنح
فرصة الإفراج المشروط في يونيو المقبل ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".
و أشارت وزارة العدل إلي أن الملكة نصحت بمنحه هذا العفو نتيجة لتصرفه
الاستثنائي الشجاع ، والذي ساعد في إنقاذ حياة الناس علي الرغم من المخاطر الهائلة
التي واجهها ".
وكان جالانت متوجها لحضور مؤتمر
إعادة تأهيل السجناء يوم الهجوم الإرهابي الذي دعا إليه المهاجم خان ، و هاجم
منسقي المؤتمر بسكينين واستخدم جالانت نابا حيوانيا لوقفه .
جدير بالذكر أن آخر قاتل حصل علي عفو ملكي هو القائد السابق الجمهوري
الإيرلندي شون أوكالاجان الذي أطلق سراحه منذ ما يقرب من 25 عام .