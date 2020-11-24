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عفو سعودي عن المحكوم عليهم بالجلد التعزيري لهذا السبب

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الملك سلمان
 
الثلاثاء، 24-11-2020 01:37 م المصريون

أكدت وسائل إعلام سعودية، صدور توجيهات عليا بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.
وأشارت المصادر بحسب عكاظ ، إلى أن المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرر فيه بالأغلبية أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وصدر التوجيه السامي الكريم باتخاذ اللازم.
ولفتت المصادر إلى أن التحرك الأخير أنهى ما أشكل على إمارات المناطق بشأن تنفيذ الأحكام المكتسبة القطعية، لتقضي التوجيهات العليا بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية من مناسبة العفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيراً المنصوص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية، قبل صدور المبدأ القضائي المشار إليه، على أن يكون العفو في ما لم ينفذ من جلد في تلك الأحكام.
 

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