عشرات القتلى والجرحى في انهيار جبل خلال احتفال ديني بإسرائيل

الجمعة، 30-04-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الصحية
الإسرائيل
ية، صباح اليوم الجمعة، عن وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين بعد
انهيار في جبل الجرمق " ميرون" في الشمال علي موقع الاحتفال.
وأشارت وسائل الإعلام
الإسرائيل
ية إلي أن 38 شخص لقوا مصرعهم في الحال إثر انهيار الجبل بينما أصيب 150 آخرين وذلك أثناء
إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجبل .
في سياق متصل أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو أن حادث الانهيار يعتبر كارثة فادحة فيما
بدأت الشرطة الإسرائيل
ية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم وتم إيقاف الحافلات
حتى لا يصل المزيد من الزوار إلي الجبل .
كما تم استدعاء
طائرات علي وجه السرعة للمساهمة في نقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار .