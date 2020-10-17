عجز عن الإيجار فتزوجته صاحبة البيت.. كاتب سعودي بفجر مفاجأة

السبت، 17-10-2020
05:56 م
الطيب حسين
كشف الكاتب الصحفي مشعل السديري، عن قصة غريبة، كانت بطلتها سيدة عجز مستأجر لديها عن دفع أجرة سكنه.
الكاتب أورد قصته في مقال تحت عنوان "راحة وطرّاحة" ونشره على صحيفة "الشرق الأوسط".
وتعود القصة إلى معلمة يمنية تزوجت مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار
المستحق عليه.
ويقول المقال: "أقدمت مدرّسة يمنية في الأربعين من عمرها على الزواج
من مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار
المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.
وقال أحد أقرباء المدرّسة إن المستأجر (وهو رجل متزوج) لم يستطع دفع الإيجار
، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه يريد أن يطلب يدها للزواج
، فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها؛ بسبب خلاف أسري.