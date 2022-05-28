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عبدالرحمن بن مساعد يُفحم ناشطًا شهيرًا.. ماذا قال عن ولي العهد وتقبل الإلحاد؟

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد
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السبت، 28-05-2022 01:18 م


أفحم الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، النشط اليمني علي البخيتي – دائم الإساءة للذات الإلهية- بعد أن رد علة تغريدة له، حاول فيها إلصاق تقبل الإلحاد برؤية المملكة 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الأمير السعودي عبر موقع التغريدات "تويتر" :" في الغرب إن شكّكت في المحرقة النازية لليهود أو حتى قلّلت من رقم الضحايا لا يعتبر هذا حرية رأي وانما جناية تحاكم عليها وفق القانون.. لذلك .. أن يجاهر أحد بإلحاده في السعودية ويسيء للذات الإلهية - جل الله وتعالى- فهذا ليس بحرية رأي وانما أمر حقير وسافل يستحق العقوبة والمحاسبة".
وعلق على تغريدته الناشط اليمني علي البخيتي، بالقول :" المقارنة خاطئة أخي عبدالرحمن، قانون انكار المحرقة الهدف منه مواجهة النازية، وله ظروفه الخاصة، أما الإلحاد واللادينية فحق من حقوق الإنسان الجهر بها، ويتسق مع #رؤية_السعودية_2030 في تقبل الثقافات والأديان المختلفة، واقدر فهمك الشخصي لكنه لا يمثل الجهات الرسمية التي ما كانت لتسمح لشخص ’حقير‘ و’سافل‘ و’يستحق العقوبة‘ أن يغادر المملكة دون حساب، ولا أتصور أنك تعارض حكومتك في توجهاتها ولا في تقبلها للمختلف ثقافيًا ودينيًا وفقًا لما قاله الأمير محمد بن سلمان ومركز إعتدال، وأنا لم أسيء للذات، فكلا ديني أنكر وجود إله الأديان من الأساس.."

ورد عليه الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلًا :" هل سمّيتك؟! قلت أن المجاهرة بالإلحاد والإساءة للذات الإلهية أمر حقير وسافل وأنت تقول لم تسىء للذات الإلهية فلماذا اعتبرت الأمر يعنيك ؟! نتقبل الآخر المختلف ثقافة ودينًا..ولا نتقبل رأي حقير سافل يجاهر بسب الله ويسخر وينتقص منه ويؤذي من آمن به فلا تلصق هذا برؤية السعودية بهتانًا".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برد الأمير معتبرين أنه أفحمه برده.
 

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