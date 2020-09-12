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عاصفة "سالي" تهدد أمريكا

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عاصفة "سالي" تهدد أمريكا
السبت، 12-09-2020 09:33 م الطيب حسين
أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بتشكل عاصفة استوائية جديدة سميت "سالي" في خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية فلوريدا.

وأكد المركز أن السرعة القصوى للرياح المرافقة للعاصفة تصل حاليا إلى 64 كم في الساعة، وأنها تتحرك بسرعة 11 كم في الساعة، وتوقع أن تزداد العاصفة قوة مطلع الأسبوع القادم لتصبح إعصارا.

يذكر أن خبراء الأرصاد يسمّون العاصفة بعد بلوغ سرعة رياحها 62 كم في الساعة، ويصنفونها إعصارا بعد تجاوز سرعة رياحها 119 كم في الساعة.

وتسبب إعصار "لورا" الذي ضرب الولايات المتحدة الشهر الماضي، بمقتل 14 شخصا على الأقل في ولايتي لويزيانا وتكساس، بعدما اجتاح هايتي والدومينيكان وبويرتوريكو.

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