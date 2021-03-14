عاصفة ثلجية خطيرة تجتاح أمريكا قريبا

الأحد، 14-03-2021
10:25 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تنتظر الولايات المتحدة
الأمريكية عاصفة ثلجية
خطيرة خلال الأيام الثلاثة
القادمة حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية .
كما توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية هبوب عاصفة ثلجية
ربيعية قوية خلال الأيام المقبلة علي جبال روكي و السهول العظمي الوسطي ، محذرة من
جو عاصف و انقطاع الكهرباء و حدوث انهيارات ثلجية ، حسبما نشرت " رويترز
" .
وكانت الولايات المتحدة
قد تعرضت لعاصفة ثلجية
كبيرة منذ أسابيع و أودت
بحياة 32 شخص و شردت 3.4 مليون شخص في ظل
انقطاع التيار الكهربائي .