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عاصفة ثلجية خطيرة تجتاح أمريكا قريبا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 14-03-2021 10:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية خطيرة خلال الأيام الثلاثة القادمة حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية .
كما توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية هبوب عاصفة ثلجية ربيعية قوية خلال الأيام المقبلة علي جبال روكي و السهول العظمي الوسطي ، محذرة من جو عاصف و انقطاع الكهرباء و حدوث انهيارات ثلجية ، حسبما نشرت " رويترز " .
وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت لعاصفة ثلجية كبيرة منذ أسابيع و أودت بحياة 32 شخص  و شردت 3.4 مليون شخص في ظل انقطاع التيار الكهربائي .
 

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