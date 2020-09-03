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عاريًا.. الشرطة الأمريكية تعدم رجلًا في الشارع بطريقة بشعة

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الشرطة الأمريكية
 
الخميس، 03-09-2020 06:37 م محمد فضل - متابعات

وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية على حسابها في موقع “تويتر”، لحظة قتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية بعد تغطية رأسه بـ”كيس”.

وأظهر الفيديو الرجل الأسود وهو عاري ويجلس على الطريق، بينما كان حوله رجال الشرطة الأمريكية، الذين قاموا بتغطية رأسه بكيس وقيدوا يديه من الخلف.وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وفي السياق، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن ضباطًا قاموا بتغطية رأس رجل من أصول إفريقية بما يشبه الكيس في مارس الماضي وألقوا به أرضًا، وضغطوا على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخير.

وأضافت: أن حادثة مقتل دانييل برود وقعت في مدينة روتشستر في نيويورك، قبل شهرين من حادثة مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا في مايو الماضي.






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