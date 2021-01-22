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عاجل.. صفقة بـ23 مليار دولار تغير وجه الإمارات

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عاجل.. صفقة بـ23 مليار دولار تغير وجه الإمارات
 
الجمعة، 22-01-2021 07:19 م الطيب حسين
ذكرت وسائل إعلام إماراتية قبل قليل، أن أبو ظبي وقعت صفقة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقة لشراء مجموعة مقاتلات أمريكية من نوع "F-35".

 

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