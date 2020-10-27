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عاجل.. شخصية جديدة تتولى الديوان الأميري في قطر

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عاجل.. شخصية جديدة تتولى الديوان الأميري في قطر

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عاجل.. شخصية جديدة تتولى الديوان الأميري في قطر
 
الثلاثاء، 27-10-2020 03:19 م الطيب حسين
ذكرت وكالة الأنباء القرية الرسمية (قنا)، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرر تعيين شخصية جديد في رئاسة الديوان الأميري.

وقالت إنه قرر تعيين الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيسا جديدا للديوان الأميري.


وأشارت وكالة الأنباء القطرية، إلى أن "الأمر الأميري رقم 5 للعام 2020، قضى بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني رئيسا للديوان الأميري"، ما يعني استلام بن علي منصبه الجديد، من تاريخ صدور المرسوم، وبعد نشره في الجريدة الرسمية.

وشغل بن علي منصب مساعد رئيس الديوان الأميري، منذ سبتمبر من العام 2019، فيما ظل منصب رئيس الديوان شاغرا، منذ تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في أواخر يناير الماضي، رئيسا لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

 

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