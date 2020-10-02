عاجل.. سلبية تحليل كورونا لمنافس ترامب

الجمعة، 02-10-2020
08:01 م
أحمد سالم
أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، بأنه تم إجراء فحص فيروس كورونا
المستجد، للمرشح الأمريكي للرئاسة، جو بايدن
، مشيرة إلى أن النتيجة جاءت سلبية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، صباح الجمعة، إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا
المستجد.
وكانت قد عقدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب
، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن
، صباح الأربعاء الماضي، والتى بدأت دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا