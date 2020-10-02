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عاجل.. سلبية تحليل كورونا لمنافس ترامب

جو بايدن
بايدن
 
الجمعة، 02-10-2020 08:01 م أحمد سالم
أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، بأنه تم إجراء فحص فيروس كورونا المستجد، للمرشح الأمريكي للرئاسة، جو بايدن، مشيرة إلى أن النتيجة جاءت سلبية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.

وكانت قد عقدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، صباح الأربعاء الماضي، والتى بدأت دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا
 

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