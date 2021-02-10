الأربعاء، 10-02-2021
09:09 م
تبنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن
موقفًا قويًا دعمًا للمملكة العربية السعودية
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وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار أبها الدولي في السعودية
، وإنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن.
وكانت ميليشيا الحوثي حاولت استهداف مطار أبها، في اعتداء إرهابي جبان عرّض حياة مئات المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر.
وشدد التحالف على أن هذا الاعتداء الإرهابي يؤكد سلوك الميليشيا الحوثية ومَن يقف وراءها، ما يُعدّ جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.