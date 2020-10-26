عاجل.. انفجار يهز تركيا

الإثنين، 26-10-2020
09:32 م
الطيب حسين
قالت وكالة الأناضول الرسمية التركية، إن انفجار
ًا هز ولاية هطاي قبل قليل، أثناء مطاردة مجموعة إرهابية.
وأفادت بأن أنباء عن وقوع انفجار
في مدينة اسكندرون في ولاية هاطاي، وأن فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار
.
من جانبه، قال والي هاطاي: "إن الانفجار
وقع خلال عملية ملاحقة لإرهابي، ويؤكد عدم سقوط ضحايا"، وفقا لقناة TRT التركية الرسمية.
يذكر أن ولاية هاطاي كان تُعرف بـ"لواء اسكندرون" قبل عام 1938 وكانت جزءا من الأراضي السورية وضمتها تركيا
عام 1939 في استفتاء أُجري إبان الاحتلال الفرنسي لسوريا.