عاجل.. السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل

الجمعة، 08-01-2021
04:38 م
الطيب حسين
أعلنت الممكلة العربية السعودية
، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية
بشكل كامل.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس": "مصدر مسؤول بـ #وزارة_الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ".
وتابعت: "رفع تعليق رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية
بشكل كامل".
وذكرت: "يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقًا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس #كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية".