الإثنين 28 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية خطيرة(صور)

بث مباشر .. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الكشف عن هوية الفتاة التي يحتضنها مؤسس السعودية (صورة)

الأهلي يعلن رحيل "فايلر" واسم المدرب الجديد

شاهد.. تجربة لقاح جديد لكورونا على وزيرة الصحة

شاهد.. رد فعل غريب لسعودية أهداها صاحب المحل وردة

الرئيس يصدر توجيهات عاجلة

الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع لهذا الرقم

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

بالأسماء.. الرئيس يعلن حركة تنقلات داخل صفوف القضاة

عاجل.. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية خطيرة(صور)

Capture
اسلحة
 
الإثنين، 28-09-2020 08:52 م محمد فضل
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي، بأنه تم الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، : قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وأسفرت العملية الأمنية عن النتائج الآتية:
أولا  : القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.
وأضاف :"رئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي إلى سواء السبيل".
 

إقرأ ايضا

عبد-العزيز-ال-سعود

الكشف عن هوية الفتاة التي يحتضنها مؤسس السعودية (صورة)

image-46845-1200

في السعودية.. إجراءات جديدة للمرور

saudi-172019-001_0

بالفيديو.. السير بثياب النوم في الشوارع يزعج السعوديين

أخبار متعلقة

5f53bb3d4c59b77c3a2106b4

سعودي يواجه المعضلة الأكبر.. هل ينجح؟

1624849

السعودية: 791 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

5f5241b52284d

سعودية تتفوق على جميع الرجال

5f5257979344a

أمير سعودي يقود ائتلافًا سيغير وجه الاقتصاد

download (1)

السعودية.. تفاصيل جريمة هزت الرياض

5f5244be423604535c14c5e2

وفيات "كورونا" في السعودية تصدم الجميع