عاجل.. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية خطيرة(صور)

الإثنين، 28-09-2020
08:52 م
محمد فضل
صرح
المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة
السعودي، بأنه تم الإطاحة بخلية إرهابية
تلقى عناصرها
داخل مواقع للحرس الثوري في إيران
تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة
المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية
"واس"، : قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين
لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وأسفرت العملية الأمنية عن النتائج الآتية:
أولا :
القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران
،
أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن
هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.
وأضاف :"رئاسة أمن الدولة
إذ تعلن عن ذلك لتؤكد
مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه
المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي
إلى سواء السبيل".