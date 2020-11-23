الإثنين 23 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام

عاجل.. السعودية تُعدل أسعار تأشيرة الحج والعمرة

«أمسك عضوه الذكري».. تورط لاعب شهير في واقعة فاضحة أثناء المباراة

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة «نتنياهو» السرية للسعودية

مشادة مع ربيع ياسين تبعد لاعب الأهلي عن صفوف منتخب الشباب

قوات تيجراي تدمر مطار إثيوبيا

حلا شيحة تثير الجدل بارتداء الحجاب مرة أخرى.. ما علاقة معز مسعود؟

شوبير مباراة القمة بنهائي أفريقيا في موعدها

بعد أنباء انفصالهما.. عمرو دياب يظهر بدون دينا الشربيني

رويترز : أنتوني بلينكن وزير خارجية إدارة بايدن

ADS
 

عاجل.. السعودية تُعدل أسعار تأشيرة الحج والعمرة

202002281131383138
الحجيج
 
الإثنين، 23-11-2020 11:37 ص المصريون


وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا، أو بحرا، أو جوا، بالنسبة للكلفة والوقت.
ويأتي ذلك في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة، حيث يقضي التعديل الجديد بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.
وأشارت صحيفة "أم القرى" السعودية الرسمية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتكون بالنص الآتي:
ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.
ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.
 

إقرأ ايضا

الرئيس الأسبق لموريتانيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام

4382752421601983614

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة نتنياهو السرية للسعودية

ارشيفية

قوات تيجراي تدمر مطار إثيوبيا

أخبار متعلقة

918926_0

السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة

الحج والعمرة

السعودية تعلن استئناف رحلات العمرة من خارج المملكة

b8b9e6f7-16f3-4147-8bc2-dc689fdeec65_16x9_1200x676

السعودية تعلن مدة إقامة المعتمرين من خارج البلاد

العمرة

تعرف على موعد استقبال السعودية للمعتمرين من خارج المملكة

الحج

السعودية: كل المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة

العمالة-768x432

رسميًا.. السعودية تعلن إلغاء «نظام الكفيل»