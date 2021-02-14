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عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

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عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة
 
الأحد، 14-02-2021 08:31 م الطيب حسين
أعلن الديوان الملكي السعودي في نبأ عاجل وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس):
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
 

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