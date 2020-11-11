عاجل.. الديوان الأميري يعلن وفاة الشيخ خليفة الصباح

الأربعاء، 11-11-2020
08:49 م
المصريون
أعلن الدیوان الأمیري في الكويت
، عن وفاة
الشیخ خلیفة صباح صباح سعود الصباح عن عمر یناھز
85 عاما، معلنًا تقبل التعازي عبر الرسائل النصية لعدم التجمع بسبب انتشار فيروس
كورونا.
من جانبه بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز
آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
، في
وفاة
الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح.
وقال الملك : “علمنا بنبأ وفاة
الشيخ خليفة صباح صباح سعود
الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة،
لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم
من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر
الصباح أمير دولة الكويت
.
وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة
الشيخ خليفة صباح صباح سعود
الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً
المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم
من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.