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عاجل.. الحكومة تعلن عن وظائف براتب 7 آلاف جنيه

سعفان
 
الأربعاء، 26-08-2020 09:23 م الطيب حسين
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مبادرة إعانة العمالة غير المنتظمة، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرفها تم الانتهاء منها، ووصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه على 3 دفعات.

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن إجمالي العمالة غير المنتظمة بلغ مليون و600 ألف و216 عاملًا، بشكل متنوع منهم جزء تابع لقطاع المقاولات وآخر تابع للزراعة وقطاع المناجم والمحاجر وغيرها.

واستكمل أن الرئيس وجه الحكومة بالنظر بشكل مختلف ورعاية العمالة غير المنتظمة، ووضع آليات جديدة لها بالاشتراك مع وزارات المالية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والصناعة، والري، والزراعة، والتنمية المحلية، لعمل منظومة كاملة وشاملة لقاعدة البيانات.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا، وبالتالي تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة، مشيرًا إلى أنه لن يستثنى أي فئة متضررة من كورونا في الحصول على إعانة للتعويض من الضرر، وعودة جميع كل المصريين المالكين لإقامات وفيزا إلى عملهم في الخارج بمجرد فتح المطارات.

واستكمل وزير القوى العاملة، أنه تم توفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بشكل نهائي في المشروعات القومية، ومطلوب وظائف في جميع التخصصات تصل رواتبها إلى 7 آلاف جنيه بحد أقصى.
 

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