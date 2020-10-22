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عاجل.. اغتيال مفتي دمشق بتفجير سيارته

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المفتي
 
الخميس، 22-10-2020 08:15 م محمد فضل
نعت وزارة الأوقاف السورية مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني وقالت إنه "ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر"، وأوضحت الوزارة أن العبوة كانت مزروعة في سيارته.
وأفيوني هو عضو في "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف، والنشرف العام على "مركز الشام الإسلامي الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف" في دمشق.
ووصفته الوزارة بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي"
وتسلم أفيوني موقع مفتي دمشق وريفها، عام 2013.
ويعد أفيوني واحدا من رجال الدين الذي تسلموا ملف ما تعرف بـ "المصالحة الوطنية" في البلاد، وشارك في كثير من المفاوضات مع "المعارضة" خاصة في ريف دمشق أثناء سيطرة فصائل مسلحة عليها.

 

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