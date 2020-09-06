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عاجل.. اعتراض طائرة مسيرة قبل استهداف السعودية
 
الأحد، 06-09-2020 09:23 م الطيب حسين
اعترضت قوات التحالف العربي مساء اليوم الأحد، طائرة دون طيار بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، في بيان بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، إن التحالف سيعمل على تدمير وتحييد القدرات الحوثية وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين.

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