الأحد 28 نوفمبر 2021
توقيت مصر 00:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. إثيوبيا تشن هجومًا عسكريًا على السودان

مرتضى منصور يبعث رسالة لـ الخطيب بعد ساعات من فوزه في انتخابات الأهلي

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أول تعليق من «كيروش» على إنهاء مسيرته مع المنتخب لتدريب مانشستر يونايتد

تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

فتاة منتقبة تثير ذهول الجميع في «بوليفارد سيتي».. وتركي آل الشيخ يُعلق

ظهور منطقة حساسة في جسم جورجينا بصورة مع رونالدو على السرير

فنانة شهيرة تثير الغضب بالتباهي بكأس خمر ومرفقة زميلها بدون زواج

شاهد/ «صلاح» لأول مرة في حوار تليفزيوني مصري.. من الإعلامي الذي اختاره؟

«أوميكرون» يرعب العالم ومصر تصدر قرارات عاجلة بوقف الطيران

ADS
 

عاجل.. إثيوبيا تشن هجومًا عسكريًا على السودان

Capture
ا
Native
Teads
السبت، 27-11-2021 04:30 م

شنت قوات مسلحة إثيوبية، هجوما عسكريًا على السودان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، نقلا عن مصادر عسكرية لها، أن الجيش السوداني تصدى، فجر السبت، لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرا.
وأضافت المصادر أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرا داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترا.
وأشارت إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة لا تزال دائرة حتى ظهر اليوم السبت.
وأوضحت المصادر أن التوغل الإثيوبي الجديد هُدف منه تحقيق أمرين، الأول: هو حماية كبار مزارعي الأمهرا الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السودان.
أما الهدف الثاني، فهو قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي على منطقة بحر دار الإثيوبية.
وتقول قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي إنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في السعودية

198371

تعرف على سبب استبعاد «سيف القذافي» من الانتخابات الرئاسية

79-222914--_15fa4447adae24_700x400

رئيس وزراء إثيوبيا يسلم مهامه لنائبه ويتوجه للقتال بنفسه ضد «تيغراي»

أخبار متعلقة

79-222914--_15fa4447adae24_700x400

رئيس وزراء إثيوبيا يسلم مهامه لنائبه ويتوجه للقتال بنفسه ضد «تيغراي»

4356-43-645x505

شاهد.. آبي أحمد يُعلق على هروب المسؤولين من العاصمة قبل اقتحام تيجراي