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عاجل.. أول بيان من بايدن بشأن السعودية

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أول بيان من بايدن بشأن السعودية
 
الأحد، 24-01-2021 09:04 م الطيب حسين
أصدر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بيانًا قبل قليل بشأن المملكة العربية السعودية.

وأكدت في أول بيان رسمي لها حول علاقاتها مع الرياض، أنها ستساعد المملكة في محاسبة كل من يشن هجمات على أراضيها.

 

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