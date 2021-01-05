عاجل.. أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

الثلاثاء، 05-01-2021
09:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أذاعت وسائل إعلام
قطر
ية أن الشيخ تميم
بن حمد أمير البلاد غادر متوجها إلي السعودية ليترأس وفد
الدولة في القمة الخليج
ية التي تستضيفها مدينة العلا السعودية اليوم .
وكانت الكويت قد
أعلنت أمس أن السعودية وقطر
اتفقنا علي فتح الأجواء والحدود البرية و البحرية بين
الجانبين ، مما يزيد من احتمالية انتهاء أزمة الخليج
مع قطر
، حسبما نشرت"
الشروق " .
جدير بالذكر أن
السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر
وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة وهي اتهامات نفتها
الدوحة
.