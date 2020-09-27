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عاجل.. أمر ملكي أردني بحل البرلمان وإقالة الحكومة

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ملك الأردن
الأحد، 27-09-2020 06:20 م محمد فضل

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد، في تحرك يعني دستوريا وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع.
وبحسب ما جاء في بيان مقتضب للديوان الملكي الهاشمي في تغريدة: «أصدرت الإرادة الملكية الأردنية، قرارا بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر».
وقال العاهل في نص قراره: “نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.
 

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