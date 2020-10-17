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عاجل.. ألمانيا تغلق شوارع برلين و تنشر قوات الأمن

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 17-10-2020 11:34 ص متابعات- أمينة عبد العال
أغلقت الشرطة الألمانية شوارع برلين بعد رصد شخص يجمل بندقية خوفا من وقوع عمليات إرهابية .
و انطلقت قوات الشرطة و القوات الخاصة في عمليات واسعة النطاق لتفتيش المنطقة المحيطة بمبني " ألته مونتسه " الذي كان مصنع قديم لسك العملات المعدنية في حي ميته ببرلين إلا أنها لم تعثر علي أسلحة ،حسبما نشرت " الشروق " .
و قامت الشرطة بالقبض علي بعض المشتبه بهم ، وتم إغلاق الشوارع المحيطة بدار البلدية المحلية لولاية برلين علي نطاق واسع ونشر قوات أمن حاملين لأسلحة آلية .   
 

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