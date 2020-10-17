عاجل.. ألمانيا تغلق شوارع برلين و تنشر قوات الأمن

السبت، 17-10-2020
11:34 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أغلقت الشرطة
الألمانية شوارع برلين
بعد رصد شخص يجمل بندقية خوفا من وقوع عمليات إرهابية .
و انطلقت قوات الشرطة
و القوات الخاصة في عمليات واسعة النطاق لتفتيش المنطقة المحيطة بمبني " ألته
مونتسه " الذي كان مصنع قديم لسك العملات المعدنية في حي ميته ببرلين
إلا
أنها لم تعثر علي أسلحة ،حسبما نشرت " الشروق " .
و قامت الشرطة بالقبض
علي بعض المشتبه بهم ، وتم إغلاق الشوارع المحيطة بدار البلدية المحلية لولاية
برلين
علي نطاق واسع ونشر قوات أمن حاملين لأسلحة آلية .