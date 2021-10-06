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ظهور نادر للأميرة منى الصالح والدة الأمير الوليد بن طلال

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ظهور نادر للأميرة منى الصالح والدة الأمير الوليد بن طلال

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الأربعاء، 06-10-2021 12:05 م

ظهرت والدة الأمير الوليد بن طلال، الأميرة منى الصلح، في مقطع فيديو أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة، في ظهور نادر لها.
وقد لاقى الفيديو الذي تم تداوله بتفاعل واسع بين الجمهور.
وظهرت والدة الأمير الوليد بن طلال وهي جالسة على الكرسي، بينما كانت امرأة تقف بجانبها وتشيد بمواقف الأمير الوليد قائلة :"الله يخليه ويحفظه خيروا على العالم كله من سنين طويلة، وهو ولد صالح، الله يرضى عليه".
من ناحية أخرى أثنى العديد من المتابعين على مواق بن طلال ، وأشاروا إلى العديد من المواقف الخيّرة التي قدمها للمحتاجين.
 

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