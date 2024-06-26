طيران الاحتلال يقصف منزل شقيقة إسماعيل هنية ويقتل 80 من عائلته





استهدف القصف الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أضاف أن القصف أدى إلى مقتل 13 في المنزل، بينهم شقيقة هنية.

وكان هنية خسر 3 من أولاده (حازم وأمير ومحمد) مع 3 من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ أيضا في أبريل الماضي.

وقال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، الثلاثاء، إن استهداف الاحتلال عائلة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمدنيين دليل على فشله في تحقيق أهدافه العسكرية.



وأكد النونو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلات قادة المقاومة وبحق الفلسطينيين في غزة لن تثني حماس عن المقاومة.



وأوضح مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، ان الحركة أبدت مرونة في التفاوض ورحبت بمبادئ وقف العدوان لكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل.



وشدد النونو على أن تدمير المقاومة وهم في أذهان قادة الاحتلال، كاشفا أن 80 شهيدا في عائلة هنية كلهم من المدنيين.



واستشهد نحو 30 شخصا، بينهم "زهر هنية" شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الليل.

