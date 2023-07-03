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طلب عاجل من السعودية إلى الحكومة السويدية ردًا على حرق القرآن

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المتطرف حارق القرآن
الإثنين، 03-07-2023 11:20 ص

 

أعلنت وزارة الخارجية السعودية خلال بيان لها استدعاء سفيرة مملكة السويد لدى السعودية، وأبلغتها برفض السعودية القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف.

 

وجاء نص البيان كالتالي: "إلحاقا لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريـخ 29 يونيو الذي أعربت فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد سـتوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى، قامت وزراة الخارجية باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى المملكة وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين، مطالبة الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية السـاعية لنشـر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحتـرام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".

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