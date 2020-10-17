طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت

السبت، 17-10-2020
11:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تفاوتت حالة الطقس في دول الخليج
ما بين حار ومعتدل ، حيث توقعت هيئة
الأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس صحوا إلي غائم جزئي أحيانا ورطب ليلا و يسود
طقس مستقر في السعودية
و حار في الكويت
.
و تفصيلا ، حسبما نشرت " اليوم السابع " :
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم
جزئيا أحيانا، ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الغربية، مع فرصة لتشكل
الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم س، تصل إلى 35 كم س.
و أشار المركز في
بيانه اليومي إلي أن الموج في الخليج
العربي
سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة
01:36 و الجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:29..و فى بحر عمان
يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد الثاني عند
الساعة 22:33 و الجزر الأول عند الساعة 15:53 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.
أما عن بيان درجات الحرارة
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبى 36 20 50 10
دبــى 36 18 45 15
الشارقة 38 19 50 10
أما السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها أن
يكون الطقس مستقر على معظم المناطق، و تكونه السماء غائمة جزئيا على مرتفعات مناطق
عسير وجازان.
و تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية
غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر
متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج
العربي شمالية غربية إلى غربية
على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة
16-38كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
البحري
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات
أن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين
سيكون معتدل مع بعض السحب أحيانا، وتكون
الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال
النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.
وتكون درجة الحرارة:
العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى
25%.
الكويت
تكون درجة الحرارة
العظمى: 37 °ﻡ نهارا ، و حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى
متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .
أما ليلا فيكون الطقس معتدل والرياح
متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة .
سلطنة عمان
أعلنت هيئة الأرصاد أن الطقس يكون نهارا صافيا وتكون درجة
الحرارة العظمى 32°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة
الصغرى 20°م وهي مشابهة لليلة أمس.