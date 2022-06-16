طفلة سعودية في صورة تذكارية مع الأميرة ديانا.. كيف أصبحت الآن؟

الخميس، 16-06-2022
12:40 م
أثارت صورة لطفلة سعودية
مع
الأميرة الراحلة ديانا
في ثمانينات القرن الماضي، إعجاب ناشطي موقع التواصل
الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية.
ونشرت بسمة زهير محمد مسعود
صورة تذكارية جمعتها بالأميرة البريطانية ديانا
خلال زيارتها لميناء جدة عام 1986.
وكتبت بسمة تعليقاً برفقة
الصورة على حسابها الرسمي في تويتر قائلة "أنا الطفلة بسمة زهير مسعود كان
عمري 5 سنوات في الصور يعني من مواليد 1981، قمت بتقديم الورد لسمو الأميرة ديانا
وزوجها الأمير تشارلز خلال زيارتهما لميناء جدة الإسلامي".
كما أوضحت أنها تعمل حالياً
أستاذة مساعدة في جامعة جدة ومتزوجة ولديها طفلتين، مشيرة إلى أنها حصلت على
البكالوريوس من جامعة دار الحكمة.
وأضافت أنها حصلت على درجة
ماجستير من ألمانيا ودكتوراه من بريطانيا، ونشرت صور استقبالها للأميرة ديانا
معقبة أن الصورة ضمت والدها زهير محمد مسعود مدير عام ميناء جدة في وقتها والوزير
هشام ناظر والراحل منصور عبد الغفار مدير عام جمرك ميناء جدة.
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