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طفلة تثير الذعر في الكويت.. أطلقت النار على أشقائها

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طفلة تثير الذعر في الكويت.. أطلقت النار على أشقائها
 
الثلاثاء، 06-10-2020 06:12 م الطيب حسين
أثارت طفلة كويتية الذعر، بعدما أطلقت النار على أشقائها وخادمتهم، بمنطقة عبدالله المبارك.

وقالت وزارة الداخلية إن الطفلة استخدمت سلاح والدها الذي يعمل عسكريا.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان انه "ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود إطلاق نار وإصابة ثلاثة أطفال وخادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وتمت مشاهدة والد الطفلة التي أطلقت النار، حيث أقر بصحة الواقعة، وتم ندب الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة وتسجيل القضية رقم (2020/99) جنايات نيابة الأحداث وإحالتها لجهة الاختصاص".
 

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