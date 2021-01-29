الجمعة، 29-01-2021
09:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت الحكومة البلجيكية أمرا ضد إمام في أحد مساجدها يلزمه بمغادرة البلاد
وذلك بسبب معاداته للمثلية الجنسية .
و الإمام يعمل في مسجد ترتاده بعض الجاليات العربية في هوثالين هيلشتيري، و
حاليا يواجه طلب بتعليق تصريحه للعمل كإمام ، حسبما نشرت " آرم نيوز " .
و أشار وزير الدولة لشئون اللجوء والهجرة ، سامي مهدي في بيان :" بصفتك إمامًا، فأنت تتمتع بعمل مثالي، خاصةً
إذا كنت قد حصلت بالفعل على حق العمل في بلجيكا
، وأي شخص يرفض احترام قيمنا يتعين عليه
تحمل العواقب " .