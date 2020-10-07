الأربعاء 07 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبرز معلومات عن ولي عهد الكويت الجديد

السعودية تعين أميرة وأكاديمية بارزة في مجلس شؤون الأسرة

هدنة بين حزب الله وإسرائيل برعاية دولية

عفو رئاسي عن 77 سجين بالزقازيق في ذكرى أكتوبر

تحذير مهم من «التربية والتعليم» لطلاب الثانوية العامة

رد حاسم من الكنيسة على تجسيد "يوسف" شخصية البابا شنودة

تغيرات بالجملة على تشكيل الأهلى أمام أنبى

موظف يكتم أنفاس أمه حتى الموت والسبب !!

صدمة جديدة لـ "موسيمانى" بالأهلى

"صلاح" ينقذ مشردًا من عصابة إجرامية

طبيب كويتي "مدمن" ينهب مليون دولار من المال العام

الاجهزة الامنية في الكويت
أرشيفية
 
الأربعاء، 07-10-2020 10:54 ص وكالات- الدويني فولي

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت طبيبا مواطنا يعمل في مستشفى مبارك إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والاستيلاء على 350 ألف دينار (أكثر من 1.1 مليون دولار)، قيمة رواتب صرفت له بلا وجه حق.
وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن الطبيب، الذي يعمل في قسم الباطنية، انقطع عن العمل منذ 2010، وظل يتقاضى رواتبه حتى 2016.
وإثر تحقيقات في وزارة الصحة، تم اكتشاف قيام الطبيب بتزوير مستندات تثبت أنه على رأس عمله، رغم انقطاعه عنه، واحتياله على أحد المسؤولين في المستشفى، وحصوله على أختام وتوقيعات تؤكد وجوده على رأس العمل، خلافا للحقيقة؛ ما أدى إلى صرف رواتبه طيلة الأعوام السابقة.
وبعد اكتشاف الواقعة، تمت إحالة القضية إلى وزارة الداخلية، إذ تبين بعد تحريات أن الطبيب المتهم متوار عن الأنظار منذ فترة طويلة، فيما تمكن رجال الأمن من ضبطه بعد نصب كمين له أمام منزله، وتبين أنه بحالة تعاط.
وأقر المتهم بالتزوير وإدمان المخدرات وتقاضي رواتبه بلا حق، وقد أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

إقرأ ايضا

الكويت

أبرز معلومات عن ولي عهد الكويت الجديد

السعودية

السعودية تعين أميرة وأكاديمية بارزة في مجلس شؤون الأسرة

حزب الله

هدنة بين حزب الله وإسرائيل برعاية دولية

أخبار متعلقة

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

1

لأول مرة.. صور نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

small_2020-09-29-5c8ff75e9d

83 عامًا.. ما لا تعرفه عن أمير الكويت الجديد

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

قطر تنعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

FB_IMG_1601387965740

رسميا.. الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت

images

خبر صادم.. "الأشغال" الكويتية تقرر إنهاء عمل جميع الوافدين