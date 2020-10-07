أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت طبيبا مواطنا يعمل في مستشفى مبارك إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والاستيلاء على 350 ألف دينار (أكثر من 1.1 مليون دولار)، قيمة رواتب صرفت له بلا وجه حق.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن الطبيب، الذي يعمل في قسم الباطنية، انقطع عن العمل منذ 2010، وظل يتقاضى رواتبه حتى 2016.

وإثر تحقيقات في وزارة الصحة، تم اكتشاف قيام الطبيب بتزوير مستندات تثبت أنه على رأس عمله، رغم انقطاعه عنه، واحتياله على أحد المسؤولين في المستشفى، وحصوله على أختام وتوقيعات تؤكد وجوده على رأس العمل، خلافا للحقيقة؛ ما أدى إلى صرف رواتبه طيلة الأعوام السابقة.

وبعد اكتشاف الواقعة، تمت إحالة القضية إلى وزارة الداخلية، إذ تبين بعد تحريات أن الطبيب المتهم متوار عن الأنظار منذ فترة طويلة، فيما تمكن رجال الأمن من ضبطه بعد نصب كمين له أمام منزله، وتبين أنه بحالة تعاط.

وأقر المتهم بالتزوير وإدمان المخدرات وتقاضي رواتبه بلا حق، وقد أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.