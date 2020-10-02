طبيب ترامب يكشف عن حالته الصحية

الجمعة، 02-10-2020
10:29 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلن شون كونلي
الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طبيعة حالته الصحية مؤكدا أنه سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن
إصابته بفيروس " كورونا
" المستجد .
وجاء في بيان الطبيب المرسل
للمتحدث الرسمي باسم ترامب :" تلقيت تأكيدا مساء اليوم يفيد بأن الرئيس ترامب
والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهما بمرض "كوفيد-19"... الرئيس والسيدة الأولى يبليان بلاء حسنا في الوقت
الحالي ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما ، لافتا إلي أنه يتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه".
جدير
بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صباح اليوم إصابته و زوجته بفيروس
" كورونا
" المستجد .