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طبيب ترامب يكشف عن حالته الصحية

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ترامب
 
الجمعة، 02-10-2020 10:29 ص متابعات- الدويني فولي
أعلن شون كونلي الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طبيعة حالته الصحية  مؤكدا أنه سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس " كورونا" المستجد .
وجاء في بيان الطبيب المرسل للمتحدث الرسمي باسم ترامب :" تلقيت تأكيدا مساء اليوم يفيد بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهما بمرض "كوفيد-19"...  الرئيس والسيدة الأولى يبليان بلاء حسنا في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما ، لافتا إلي أنه يتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صباح اليوم إصابته و زوجته بفيروس " كورونا" المستجد .
 

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