طبيب بـ«هارفارد» يكشف الدواء الذي يعالج ترامب من كورونا
ترامب
الخميس، 08-10-202011:29 مالمصريون ـ متابعات
كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، عن اسم الدواء الذي يتناوله دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لعلاجه من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من أمريكا مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «أخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدواء الذي يتم منحه لترامب للعلاج من كورونا هو «ميلو إيفانت انتي بوديز» ويعد ضمن الأدوية التي تم الحصول منها على الموافقات الطبية اللازمة .
وتابع أن العلاج الذي يحصل عليه ترامب تم تجربته ونتيجة الأبحاث على المرحلة الثانية من اختباره مبشرة للغاية، موضحا أن استخدام الكورتيزون مبكرا مع بعض الأدوية المضادة للفيروسات يقلل من تكاثر الفيروس بشكل جيد وإعطاء المريض مضادات التجلط في فترة مبكرة من المرض.
وتابع حمدي، قائلا : نسبة الوفيات في المستشفيات الأمريكية جراء فيروس كورونا شهدت تراجعا بشكل كبير بعد التوصل لبروتوكلات علاجية مناسبة، وترامب لم يشف تماما من كورونا، فلا يزال الفيروس في جسده.