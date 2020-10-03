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طبيب بالبيت الأبيض يفجر مفاجأة مدوية عن علاج ترامب من فيروس كورونا

ترامب
ترامب
 
السبت، 03-10-2020 12:47 ص المصريون ـ متابعات
أعلن طبيب البيت الأبيض ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيرا إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب.
وقال شون كونلي طبيب الرئيس، في بيان "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة"، مضيفا أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون"، وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.
وأشار إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني "سعالا خفيفا وصداعا".
 

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