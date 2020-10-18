طالبة سعودية تحصد جائزتي التميز لهذا السبب!!

الأحد، 18-10-2020
08:17 م
المصريون
نجحت
الطالبة السعودية منال الحربي، المبتعثة إلي جامعة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية
من حصد جائزتي التميز من خلال تقديمها لبحثين في مجال الصحة الغذائية للطفل
والطفولة المبكرة
.
حيث
حققت الجائزة اولى بعدما نشرت ورقة البحث عن الصحة الغذائية للأطفال وحصلت على
أعلى المشاهدات، اما الثانية فكانت بسبب عرضها لورقة بحثية علميه عن الطفولة
المبكرة في في المؤتمر الدولي للتعليم والرعاية في نيويورك.
وكشفت الطالبة منال الحربي، في تصريحاتٍ صحافيه
لها إن البحثين منفصلان عن بعضهما، حيث ركز البحث الأول عن مشكلة البدانة عند
الأطفال وتأثيرها السلبي على صحته الجسدية والنفسيه، والبحث الثاني يهتم بالطفولة
المبكرة وعلاقتها بنشأة الطفل وتربيته.