ضمن 4 قيادات فلسطينية.. حماس تعلن اغتيال قائدها في لبنان





أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، اغتيال قائد الحركة في لبنان، فتح شريف أبو الأمين، جراء غارة إسرائيلية على مخيم البص اللبناني.

وقالت حركة حماس في بيان لها نشر على منصة "تليجرام"، "بكلّ معاني الصبر والفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم والرِّضا بقضاء الله وقدره، ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى".

وأشارت الحركة في بيانها إلى استشهاد زوجته اُمية ابراهيم عبد الحميد وابنه الشهيد أمين فتح شريف

وابنته الشهيدة وفاء فتح شريف".

وذكرت أن استشهاد أبو الأمين كان "فجر هذا اليوم ، بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته المجاهدة، ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا في منزلهم في مخيّم ( البص) بالجنوب اللبناني".

وتابعت حماس في بيانها: "لقد مضى الأخ القائد أبو الأمين شهيداً، في معركة طوفان الأقصى المباركة على طريق قادة حركتنا وشعبنا الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة".

وأضافت: "لقد تميّزت في عملك في سلك التعليم ، حيث كنت معلّما ناجحا ، ومديراً متميّزا ، فكانت مدرستك التي تديرها ، متقدّمة دائما في ركاب المدارس المتميّزة، التي خرّجت أجيالا من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان . وعلى الرغم من انهماكك في بناء جيل فلسطيني متعلّم من أبناء شعبك ، فإن ذلك لم يحل بينك وبين بناء جيل يحمل قضيته العادلة بين جنبيه ، وعلى أكتافه ،مقبلاً غير مدبر ، في مسيرة البناء والتحرير ، التي عجنت بالعرق والدماء" .

وأضافت: "نم أخانا القائد الحبيب ، قرير العين ، فقد تركت وراءك رجالا أشداء ، سيكملون بإذن الله ،الطريق الذي عبّدته بدماّئك ودماء أسرتك الزكية الطاهرة".

واختتمت بالقول: "نعاهد الشهيد وكل شهداء شعبنا الأبرار، على المضي على دربهم، ومواصلة مسيرتهم، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المباركة وتحرير القدس والمسرى والأسرى.. وإنَّه لجهاد، نصرٌ أو استشهاد".

كما نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، القياديين الثلاثة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين اغتالهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في فجر اليوم بغارة جوية على شقة سكنية في منطقة كولا في بيروت بـ لبنان.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، عبر قناتها على تليجرام: "بكل الاعتزاز والفخر، ننعى إلى جماهير الشعب الفلسطيني وإلى أحرار العالم ارتقاء 3 من أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداءً على طريق القدس، في استهداف إسرائيلي حاقد وسط العاصمة اللبنانية بيروت، هم:

وقالت الحركة، إن هذه الجريمة النكراء التي نفذتها قوات الاحتلال تمثل تصعيداً خطيراً في العدوان القائم، وتؤكد على إصرار الاحتلال الإسرائيلي على استهداف كل قوى المقاومة أينما وجدت، دون اعتبار للمواثيق الإنسانية أو لحرمة المدنيين.

كما أكدت الحركة على تضامنها الكامل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكل قوى المقاومة، وشددت على أن هذا الاعتداء لن يثني عزيمة المقاومين، بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة المقاومة والجهاد حتى تحرير فلسطين.

وأشارت الجهاد الإسلامي إلى أن استهداف قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يأتي ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لإضعاف قوى المقاومة، لكن دماء الشهداء ستكون وقوداً للثبات والصمود في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، استشهاد 3 من قيادات الجبهة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن الشهداء الـ 3 في الغارة الإسرائيلية على الكولا هم محمد عبد العال وعماد عودة وعبد الرحمن عبدالعال.