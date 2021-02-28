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ضغط عالمي علي " بايدن " للاعتراف بحق المغرب في صحرائه

بايدن
بايدن
 
الأحد، 28-02-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
بعثت 250 شخصية عالمية رسالة إلي الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة التامة و الكاملة للمغرب علي صحرائه مؤكدين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد و الدائم لهذا النزاع .
 و نشرت الرسالة في تغريدة لوزير الشئون الخارجية الإيطالي و السفير الأسبق لدي الولايات المتحدة و إسرائيل ، جوليو تيرزي ، وتضم 250 توقيع لشخصيات مرموقة من جميع أنحاء العالم ، اعتبروا أن الحكم أن الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المحتجزين الذين يعيشون في مخيمات تندوف بالجزائر ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن الموقعون أكدوا  عن قناعتهم بأن الولايات المتحدة، برئاسة بايدن، ستواصل دفع قضية الصحراء نحو حل عادل ودائم بفضل دعمها المستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مثمنين التنمية التي شهدتها الصحراء المغربية، في جميع المجالات، وتسجيلها معدلات تنمية بشرية مشرفة، مشيرين إلى أن هذه المكانة تحققت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015.
 

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